Ho perso tutto! Cristina Plevani del Grande Fratello lo confessa apertamente

Il primofu letteralmente un esperimento sociale pazzesco che lasciò sgomenti pubblico e concorrenti. Il pubblico era stupito di essere così tanto interessato alla vita degli altri. I concorrenti, una volta usciti, erano ancor più stupiti che la loro vita fosse di interesse pubblico. Fu un successo. E, negli anni a seguire, non fu mai più lo stesso successo di quella prima edizione, quella in cui i concorrenti erano spontanei e non artefatti. Quella in cui si partecipava per giocare e non per apparire a ogni costo.Fu un’edizione che non si può dimenticare: l’edizione a cui partecipò, il guerriero poi venuto a mancare dopo un volo dal paracadute. All’interno della casa del Grande Fratello Pietro Taricone ebbe una storia conche poi vinse il Grande Fratello. I due si piacquero e tra loro scoccò qualcosa che li portò ben presto a “” il loro rapporto. Davanti a milioni di telespettatori.

Certo, i due cercavano di nascondersi e di creare rifugi ad hoc per i loro rapporti ma tanto tutti sapevano e sbriciavano con ancora più passione…, però, naufragò poco dopo: lui si era innamorato (o qualcosa del genere) di(altra concorrente del GF) e con la Plevani finì lì. Però la ragazza vinse il Grande Fratello e ancora oggi parla di quell’esperienza. “” ha raccontato al Corriere della Sera.Insomma, non ha sfruttato bene quel momento. Sì, si è portata a casa la vincita ma avrebbe potuto fare molto di più, come lei stessa ammette. “”.

Oggiè tornata a fare ciò che ama davvero, il fitness e ricorda ancora quell’esperienza che ha cambiato per sempre la sua vita. “”.