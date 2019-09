Ho fatto una scoperta sul suo computer... I progetti non realizzati di Nadia Toffa

Ad un mese dalla morte di Nadia Toffa, la madre ha deciso di fare delle confessioni sulla figlia. La donna si è appoggiata all’aiuto di Gianluigi Nuzzi, conosciuto dal pubblico Mediaset per la sua conduzione di Quarto Grado. In pratica il genitore della giornalista bresciana ha parlato dell’eredità che quest’ultima ha lasciato a tutti noi. A quanto pare la iena aveva tanti progetti in mente e purtroppo non ha fatto in tempo a realizzare. La mamma spulciando sul personal computer della compianta figlia è venuta a conoscenza di alcune cose molto importanti. La 40enne aveva un cuore grandissimo avendo intenzione di fare del bene per il prossimo.

Attraverso dei video caricati sul suo profilo Instagram, il giornalista Gianluigi Nuzzi ha presentato la madre di Nadia Toffa in questa maniera: “Nadia è stata una mia cara amica e un’amica di milioni di italiani. Oggi sono venuto qui, a Brescia, per condividere con i genitori di Nadia questo momento perché ci sono delle cose importanti da dire”.

In primis la donna ha voluto fare dei sentiti ringraziamenti a tutti coloro che in questi anni sono stati sempre dalla parte della giornalista bresciana: “Grazie per il calore che ci hanno dato le persone alla camera ardente di Nadia, non pensavamo che ci fosse nei suoi confronti così tanto affetto, che è arrivato al nostro cuore. Voglio ringraziare tutti e spero che ci stiano vicino, stiano vicino anche a Nadia, al suo essere guerriera, al suo portare avanti tante lotte”.

Dopo essere venuti a conoscenza dell’ultimo desiderio di Nadia Toffa, ovvero che il suo funerale venisse celebrato dal prete che fa la battaglia contro la Terra dei Fuochi, sono emerse altre cose importanti. Grazie alla madre, ora sappiamo che la 40enne aveva in mente dei nuovi progetti che aveva conservato nel suo PC. Ora il genitore, con la collaborazione del marito e di tutti coloro che volevano bene alla iena vorrebbe realizzarli: “Aprendo il suo computer abbiamo scoperto delle belle idee. Noi prenderemo questo suo testimone, ci faremo aiutare anche perché siamo anziani, non dobbiamo demordere perché è importantissimo”.