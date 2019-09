Jenna Evans sogna di ingoiare l'anello e finisce al pronto soccorso

Mercoledì notte

Ho sognato di ingoiare il mio anello di fidanzamento. Io e il mio ragazzo Bobby, ci trovavamo in una situazione molto strana che coinvolgeva un treno ad alta velocità e dei cattivi. Bobby mi ha detto che dovevo ingoiare l'anello per proteggerlo; così l'ho tolto e l'ho mandato giù con un bicchiere d'acqua".

La donna si è svegliata di soprassalto e non trovando più il solitario da 2,4 carati si è recata in un ospedale dove ha subito un'endoscopia. Una ventinovenne di San Diego sogna di aver ingoiato il suo anello di fidanzamento ma, al risveglio, scopre di averlo fatto sul serio. Ille è stato estratto dallo stomaco con una endoscopia. Incredibile a dirsi ma la storia è quantomai vera, verissima. Protagonista della bizzarra e rocambolesca disavventura è, una ventinovenne di San Diego (California) che, durante un episodio di parasonnia, ha fatto un sol boccone del prezioso regalatole dal fidanzato.- racconta la donna in un post diventato virale suCerta si trattasse solo di un sogno bislacco, Jenna si è rimessa a letto. Al mattino però, si è accorta di non avere più l'anello al dito e ha svegliato preoccupata il suo fidanzato.

"Non credo che mi abbia creduto subito. Abbiamo riso per circa un'ora e mezza

Poi, cercando su google, ci siamo accorti che è una cosa assai frequente nei bambini, un po' meno negli adulti ma succede”.

"il suo corso"

- scrive sui social -Presa coscienza di quanto accaduto, i due fidanzati si sono recati di corsa ine, attraverso una serie di radiografie, i medici hanno appurato la presenza del diamante nell'della ventinovenne. In prima istanza, i dottori le hanno sconsigliato di intervenire chirurgicamente consigliandole, invece, di lasciare che la natura facesse. Ma dopo aver consultato alcuni specialisti, la donna è stata sottoposta ad unaper estrarre il gioiello.

“Tutto è andato bene, hanno trovato il mio anello in prossimità del mio intestino, l'hanno recuperato e lo hanno dato a Bobby, non a me"

con la promessa che quando lo avrei riavuto non lo avrei più ingoiato”.

- ha concluso il post Jenna Evans -