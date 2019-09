Kim Kardashian smentisce di avere il lupus... e parla della sua vera malattia

Recentemente, la web influenceraveva fatto parlare di sé per via di una sua importante confessione, registratasi in occasione di una puntata del reality show Al passo con i Kardashian. La moglie diaveva aperto la nuova stagione del suo format con una spiacevole notizia, confidando, cioé, alWallac di accusare affaticamento alle articolazioni, mal di testa e altri problemi.

E, dai primi accertamenti effettuati, la Kardashian era risultata positiva al test del lupus e l'atrite reumatoide. Una scoperta che aveva spiazzato l'influencer, tanto che quest'ultima era finita pubblicamente in lacrime. Ma, nel corso del nuovo appuntamento del suo reality show, la Kardashian ha rivelato al pubblico che, in realtà, non è affetta dal lupus né dall'artrite reumatoide, così come era stato riportato erroneamente in precedenza.



Nella nuova puntata di Al passo con i Kardashian, Kim ha infatti mostrato ai suoi fedeli fan di essere giunta alla scoperta della sua vera patologia, sottoponendosi ad un'ecografia convenuta con il dottor Ami Ben-Artzi. Dai risultati dell'ecografia in questione è emerso che la Kardashian è affetta dall'artrite psoriasica, una patologia che si manifesta in soggetti che presentano contemporaneamente artrite e psoriasi.



Kim Kardashian affronta la malattia

"Ilva e viene a volte a volte - ha dichiarato la Kardashian al pubblico del suo reality show, subito dopo aver scoperto la sua vera malattia-. Ma posso farcela e questo non mi fermerà". La business woman si dice, quindi, ottimista e spera in una pronta guarigione.