Uomini e Donne, malore durante la puntata! Caos in studio

Uomini e Donne torna in tv e subitosono grandi protagoniste. Nella puntata andata in onda oggi infatti la dama e l’opinionista ha ricominciato da dove avevano chiuso, prendendosi a male parole. Non solo con Tina, Gemma se l’è presa anche cona causa di un pesante attacco. Un lungo batti e ribatti che ha monopolizzato la discussione in studio.

A un certo punto c’è stato persino un signore, Mario, che sicuramente ricorderete come l’ultimo corteggiatore della Galgani della scorsa stagione, che pare non essersi sentito molto bene. Niente di grave, chiaramente, ma stando alle parole di Maria De Filippi sembra che dopo aver visto entrare due corteggiatori Mario abbia avvertito parecchia tensione, e difatti non è voluto entrare. Gemma aveva già deciso di non conoscere più l’uomo, anche se non sono stati comunicati i motivi in puntata, e ma dopo aver saputo del suo rifiuto di entrare in studio ha chiesto a Maria di poterlo andare a trovare.



A quel punto è stata Tina a sclerare, già sconvolta dallo scambio di battute con la De Filippi su Gemma ad, e a urlarle contro un condiviso “Non ti vuole vedere! Bravo Mario, tutta la mia stima!”. “Smettila di cercare l’applauso – ha subito replicato Gemma -! Ma perché devo stare lì così! Comincia la propaganda!”. “Fosse interessata – ha poi continuato Tina riferendosi alla mancanza di interesse da parte della Galgani -, ma non te ne fr…a niente! Deve fare quella scena! Ma smettila!”.Ad applaudire Tina anche un nuovodel parterre, il simpatico Remo contro cui Gemma si è scagliata: perché dare ragione alla Cipollari a prescindere se lui non è a conoscenza dei fatti? Tina è subito corsa verso Remo, lo ha abbracciato e poi si è buttata anche addosso a Enzo, un altro bel Cavaliere di quest’anno che siamo sicuri farà breccia nel cuore di molti.

“Sono stupita del fatto che ci sia e non voglia entrare – ha esclamato Gemma dopo che Tina si era presa i suoi abbracci -! Ma stai zitta che non conosci le cose!”. Quello “stai zitta” ha ovviamente scatenato la Cipollari che però è riuscita a trattenersi. Poi è stato il turno di Barbara ma quella è un’altra storia.