Roberto Giachetti lascia la direzione del Pd

L'annuncio su: "". Il deputato del Pd,, lascia la Direzione nazionale del partito, in polemica per l'accordo di Governo con i. "-dice Giachetti in un video su Fb-"."" che sostiene un progetto che non condivido.

Immediata la risposta di Andrea Orlando, che lo invita a ripensarci: “Io penso che per guidare un percorso come quello che ci attende serva il contributo di chi ne diffida e persino di chi è stato contrario. Per questo spero che Giachetti ci ripensi e rimanga in direzione”.