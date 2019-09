Che curve! Anna Tatangelo in piscina fa perdere la testa

“Con 30 gradi un bagno non te lo fai?”. Con questa domanda, Anna Tatangelo stuzzica i fan pubblicando sui social un nuovo scatto bollente in bikini. Approfittando di temperature ancora estive a metà settembre, la cantante si è concessa un bagno in piscina. Pelle ambrata, corpo tonico e ‘balcone’ in bella vista ripreso dall’alto. Si mostra così la cantante di Sora, nel ricordare in una calda domenica d’estate le sue vacanze in Grecia. Lo scatto inedito, mette in risalto le sue forme prorompenti, lasciando largo spazio all’immaginazione.

Molto apprezzata soprattutto dal pubblico maschile, che ha inondato il post di commenti: “Non si può esprimere con una parola la bellezza e la femminilità parlano da sole…”, scrive un fan della bella Anna. “Mamma che caldo!”, “Vengo anch’io”, “La tua bellezza è disarmante”, sono solo alcuni dei post apparsi sotto lo scatto sexy.