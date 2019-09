Il piccolo Nolan muore a 10 anni, aveva mangiato un hamburger contaminato della Lidl

Una notizia che arriva dalla, ildi 10 anni è morto. Era il 2011 quando Nolan, a soli 24 mesi, si era sentito male per aver mangiato carne contaminata acquistata in un supermercato. Insieme a lui, altri 15 bambini nella regione dell’Hauts-de-France si erano ammalati. Negli hamburger era presente l’è morto a 10 anni dopo averne passati 8 su una sedia a rotelle, incapace di mangiare, parlare e camminare a causa del pericoloso batterio.

C’è da dire che a peggiorare la situazione c’era già unache scatenato conseguenze ancora peggiori. D’improvviso ieri, come riporta, si è sentito male ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove però i medici non sono riusciti a fare granché. Il fisico ed il cuore di Nolan erano ormai troppo deboli per resistere. Un altro giovane contaminato morì qualche anno fa. Guy Lamorlette, ex capo della compagnia di carne avariata, dopo un’indagine, è stato arrestato.

L’è la specie di batterio più conosciuta del genere Escherichia. Fa parte della normale flora intestinale dell’uomo e di altri animali. Anche se la gran parte dei ceppi sono inoffensivi, ne esistono tuttavia certi che mettono in pericolo la salute umana provocando disturbi di diversa gravità come crampi addominali, vomito, diarrea con sangue.