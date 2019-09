Sta bene! Elisabetta Gregoraci con Nathan Falco in ospedale

Piccolo intervento per, ricoverato in clinica per rimuovere alcuni ferri dal braccio. Un'operazione semplice, ma sempre un po' preoccupante per una mamma tenera e premurosa come. Per tirarsi un po' su, la showgirl ha postato sui social alcune foto del figlio da piccolo, insieme a un messaggio di incoraggiamento, poi un video in cui è serena insieme al figlio. Scatti di un Nathan Falco ancora molto piccolo e di momenti di complicità con la, attimi di serenità e spensieratezza per allentare la tensione in un frangente delicato.

"Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria (nulla di grave dobbiamo rimuovere i ferri al braccio) qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto. Sii forte amore mio", ha scritto su Instagram la ex moglie di Flavio Briatore. Un post che ha mandato in apprensione i follower della Gregoraci, che l'hanno riempita di cuori e messaggi di incoraggiamento. Dopo che tutto si è risolto per il meglio, Elisabetta ha tranquillizzato i fan con delle storie insieme al figlio: provato dall'esperienza e con la fasciatura al braccio, ma in ottima forma.