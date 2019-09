Intensa l’attività socio sanitaria della Misericordia di Bagnone: appello per avere i volontari ed i ragazzi del Servizio Civile

896 sono stati iin convenzione con l’asl assieme a quelli sociali effettuatidal primo gennaio al 15 settembre di quest’anno dalla Venerabile Confraternita diil cui Governatore è Antonio Ballestracci. Oltre 70 mila i kmpercorsi. Un aumento rispetto allo scorso anno e la previsione è di arrivare al 31 dicembrecon la cifra piena di 1000 servizi! Da sottolineare che Bagnone ha una popolazione di1845 abitanti. Un grande lavoro dunque svolto da questo gruppo di volontariperfettamente coordinati dal Governatore .

I dati sono stati resi noti dallo stessoGovernatore in occasione della “Festa della Misericordia” di Bagnone che ogni anno sitiene in occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Addolorata patronadell’Associazione. La giornata è iniziata con il concentramento dei mezzi della Misericordiabagnonese assieme a quelli di tutte le Misericordie della Lunigiana e alle delegazioni dellePubbliche Assistenze sempre della Lunigiana in piazza “Marconi”; subito dopo lacerimonia presente il sindaco Carletto Marconi, Matteo Marginesi, presidente delConsiglio comunale, Gaia Ghinetti consigliere al sociale dello stesso comune, FaustoCasotti Coordinatore provinciale delle Misericordie nella grande chiesa di San Nicolò cheha registrato la presenza di oltre 200 persone.

La messa cantata dalla Corale “ScholaCantorum Sancto Nicolao” è stata officiata da Don Giovanni “correttore” della . Ladevozione alla Mater Dolorosa, è stato ricordato, è molto si sviluppa a partire dalla finedell'XI secolo. Fu Papa Pio VII nel 1814 a introdurla nel calendario liturgico romanofissandola al 15 settembre. La figura è della Madre dei dolori che soffre per la Passionedel Figlio ed oggi anche per quelli causati dai peccati del mondo.

I Sette Dolori di Mariacorrispondono ad altrettanti episodi narrati nel Vangelo: 1) La profezia dell’anzianoSimeone, quando Gesù fu portato al Tempio “E anche a te una spada trafiggerà l’anima”;2) La Sacra Famiglia è costretta a fuggire in Egitto “Giuseppe destatosi, prese con sé ilBambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto”; 3) Il ritrovamento di Gesù dodicennenel Tempio a Gerusalemme “Tuo padre ed io angosciati ti cercavamo”; 4) Mariaaddolorata, incontra Gesù che porta la croce sulla via del Calvario; 5) La Madonna ai piedidella Croce in piena adesione alla volontà di Dio, partecipa alle sofferenze del Figliocrocifisso e morente; 6) Maria accoglie tra le sue braccia il Figlio morto deposto dallaCroce; 7) Maria affida al sepolcro il corpo di Gesù, in attesa della risurrezione.

La liturgia ela devozione hanno compilato anche le Litanie dell’Addolorata, ove la Vergine è imploratain tutte le necessità, riconoscendole tutti i titoli e meriti della sua personale sofferenza.Subito dopo il Governatore ( che nell’occasione ha presentato il nuovo governatore dellaMisericordia di Pontremoli avvocato Paolo Angella che subentra a Giuliano Gussoni) hapreso la parola ed ha detto. “anche quest’anno abbiamo reso omaggio alla beatissimnavergine addolorata protettrice della nostra Confraternita, un sentito ringraziamento a tuttivoi specialmente alle varie associazioni presenti che dimostra il forte legame che ciaccumuna per un servizio altamente umanitario e disinteressato in favore dei più deboli ,un grazie a don Giovanni correttore, all’amministrazione comunale per la partecipazioneed al coro che dimostra sempre la sua vicinanza alla misericordia servizi prestati dagennaio ad oggi 15 settembre servizi sanitari i convenzione con l’asl sono stati 485 eregistrano un lieve incremento rispetto a quelli dello scorso anno stesso periodo ; i servisociali sono stati 411 e registrano un lieve incremento rispetto a quelli dello scorso annostesso periodo in questi sono compresi i servizi in convenzione con il comune diBagnone , oltre 70 mila i km percorsi , in sintesi possiamo essere soddisfatti dei risultatiottenuti. “

A questo punto ha toccato un tasto dolente: “ tanta attività ma dobbiamotenendo conto della generale crisi di volontari che avvolge purtroppo gran parte delle2associazioni . in relazione a questa ultima riflessione desidero rivolgere un pressanteappello per l’ennesima volta anche urgente alla nostra popolazione affinchè comprendal’estrema necessità di partecipare concretamente all’attività della nostra associazione nonlimitandosi a sterili complimenti per il nostro buon funzionamento., di questo passomancando l’apporto di volontari si va incontro ad una riduzione di servizi a favoresoprattutto dell’intera comunità bagnonese. Non possiamo più continuare a spremerecome limoni i nostri meravigliosi volontari , Con la collaborazione con i parroci delle variefrazioni entro l’anno faremo un volantinaggio per sensibilizzare ulteriormente lapopolazione affinchè qualcuno toccato nella coscienza si faccia vivo. Purtroppo debbodirvi che in data 27 agosto ci è pervenuta una mail dalla Confederazione Nazionale delleMisericordie d’Italia con la quale ci è stato comunicato che a causa del ridottofinanziamento per progetti relativi al bando 2019 da parte del Dipartimento per le PoliticheGiovanili e del Servizio Civile Universale, le Misericordie di Massa, Bagnone, Mulazzo ePontremoli sono state escluse dal finanziamento. Stupisce questa esclusione in quantoqueste sono le uniche Misericordie operanti in ambito sanitario nella provincia di Massa-Carrara. Speriamo vivamente nella possibilità di un secondo bando . Negli anni scorsi lapresenza di giovani nel servizio civile a favore della Misericordia ha rappresentato unapporto veramente producente per assolvere tutti i numerosi servizi “.

Subito dopo hapreso la parola Faustio Casotti, coordinatore provinciale delle Misericordie apuane che hadetto: “una grande soddisfazione essere qua stamani. Innanzitutto ringrazio il presidentel’amico fraterno Tonino Ballestracci oltreché tutto il Consiglio direttivo e ovviamente tutti ivolontari della Venerabile Confraternita per l’invito a partecipare a questa importantemanifestazione soprattutto piena di significato. Mi piace ricordare che la vostraMisericordia è un’associazione che dal lontano 1876 ad oggi ha scritto e vissuto unastoria lunga e gloriosa. Un anniversario fatto di altruismo, di generosità, di vicinanza aifratelli più fragili e bisognosi di aiuto e svolge un’attività e un’opera di aiuto e sostegno atutta la collettività. Superfluo ricordare che è sodalizio di volontariato che ha per scopo lacostante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianzadelle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione dellecoscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica ApostolicaRomana e soprattutto non ha fini di lucro ed ha strutture ed organizzazione democratiche.Con l’occasione anch’io rivolgo un accorato appello affinché nuovi volontari entrino a farparte della Misericordia e con la Misericordia siano vicini a chi più ha bisogno.Associandomi a quello che ha detto il presidente con il problema del servizio civile a causadel taglio di 14 milioni di euro da parte del precedente Governo . Come Coordinatore misono già mosso e ci sono ottime probabilità che nel mese di gennaio venga rifinanziato ilbando e di conseguenza i giovani del servizio civile che avrebbero dovuto iniziare nelmese di ottobre c’è la probabilità che inizino a gennaio. Chiudendo il sindaco CarlettoMarconi che poi ha inaugurato nel piazzale “Marconi” una nuova ambulanza dellaConfraternita ha sottolineato che: “più che un saluto il mio vuole essere un ringraziamentoda parte dell’amministrazione comunale al presidente ed a tutti i volontari a don Giovanniche nella sua omelia che ha puntualizzato bene cosa vuol dire essere misericordia. Sonoveramente orgoglioso di rappresentare un Comune dove esiste una misericordiaveramente attiva e lo testimoniano i dati illustrati dal Presidente. Anch’io mi associo agliappelli fatti di rinforzare la Misericordia , un invito ai giovani ad avvicinarsi a questaassociazione , Ricordo che come Comune siamo una popolazione anziana ed abbiamobisogno di essere aiutati dalla Misericordia. Anch’io farò quello che nelle mie forze perpoter far crescere ancora di più questa associazione. Grazie di tutto per quello che avetefatto fino ad oggi e state facendo. “