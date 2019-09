Serie A, posticipo Roma Sassuolo 4-2

Un'ora di dominio, quattro gol e tre pali per la migliordi questa stagione trascinata da una prova super di. Poi i giallorossi si rilassano e subiscono due gol nella ripresa di, al 5° in due partite, ma si assicurano i primi tre punti. Prima vittoria per la Roma dopo i due pareggi con Genoa e Lazio. All'Olimpico,battuto 4-2 in una partita dai due volti. Per gli emiliani second ko dopo quello all'esordio col Torino. Avvio lampo dei giallorossi. Apredi testa su corner (12'), raddoppiasu cross di Kolarov (19'), tris(22') e poker(33') entrambi su assist di Pellegrini. Solo un palo per Defrel. Nella ripresa, pali di Pellegrini, Dzeko e Mancini. Nel mezzo, punizione capolavoro di(53') che fa il bis al 72'.