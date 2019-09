Tutto cambiato! Simona Ventura lo dice senza timore... difficile non essere d’accordo

Una nuova avventura perche dopo anni torna al suo primo amore: il. Il suo nuovo programma sportivoè partito su Rai 2. A fianco a lei a La domenica Ventura ci saranno ben 5 inviati diche si collegheranno con lei durante il programma e, in più, sarà presente anche il giornalista sportivo Francesco Rocchi. Insomma, ad accompagnare Simona in questa impresa tutta nuova ci sarà una bella squadra.La trasmissione durerà un’ora esatta, forse un po’ poco dato che la conduttrice stessa ha confessato che bisognerà ben capire se il tempo è sufficiente o meno: “Abbiamo tanta carne al fuoco. Essendo un viaggio lungo 33 puntate avremo tanto da capire”. Dall’ultima volta che l’abbiamo vista al timone della, gli anni sono passati e le cose sono un pochino cambiate. Per Simona Ventura, il calcio in tv è cambiato radicalmente. “È diventato un business a livello mondiale, ma ritengo che ci sia ancora spazio per le storie e le emozioni”, ha dichiarato durante l’intervista a

Poi il discorso si è spostato sulla sua nuova ‘primavera professionale’. La presentatrice ha affermato che per lei la svolta è iniziata con Amici, dove ha ricoperto il ruolo di giudice, e la conduzione di Temptation Island Vip ora passata tra le mani di Alessia Marcuzzi. Pur avendo trascorso un periodo in Mediaset per la Rai, però, Simona Ventura c’è e ci sarà sempre. Si vocifera, infatti, che per lei Mamma Rai stia preparando grandi cose.

Simona Ventura, però, non ha voluto sbilanciarsi più di tanto: “Sono un soldato e non un generale. Sono a disposizione della Rai, quando decideranno il da farsi mi farò trovare pronta”. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la conduttrice si è soffermata a parlare di Giovanni Terzi, il suo fidanzato, e sulle voci che la vedono in procinto di sposarsi. Per ora, però, pare che non ci sia ancora una data e la Ventura ha ironicamente voluto lasciare tutto nel mistero. Su suo figlio Niccolò, invece, che presto vedremo alla conduzione de Il Collegio off su Rai play si è detta orgogliosa perché sta facendo tutto da solo.