Terrona puzzolente! 53enne siciliana insultata e picchiata a Forlì

L'episodio risale al 26 agosto scorso quando Ilde scriveva su Facebook: "". La segretaria di una scuola media di Forlì di origini siciliane ha denunciato di essere stataper le sue origini edi vicini di casa in seguito ad una lite sul posto auto condominiale. L'episodio risale al 26 agosto, quando la donna, una 53enne di Terrasini da anni residente in Emilia Romagna, ha parlato del fatto su Facebook. La donna ha poi preparato una denuncia in cui riporta le ingiurie :. La 53enneafferma anche di essere stata minacciata di morte.

Pare che durante una lite con la proprietaria di un appartamento nel condominio dove abita, Ilde sarebbe stata insultata nel peggiore dei modi : "Non hai capito che non puoi mettere la macchina qui? Noi siamo proprietari e ne possiamo mettere anche due. Morta di fame e terrona puzzolente". Subito dopo sarebbe intervenuto il marito della donna. Che l'avrebbe spinta, le avrebbe pestato un piede e sputato addosso. Una volta rientrata dall'ospedale l'uomo l'avrebbe minacciata di morte: "Denunciami e ti ammazzo, lo giuro".