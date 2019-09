Orrore puro! 44 corpi fatti a pezzi e buttati in un pozzo in Messico

44 corpi fatti a pezzi sono stati rivenuti all’interno di un un pozzo nello stato messicano di. Lo riferisce la. La scoperta risale ai giorni scorsi, ma soltanto nelle ultime ore gli esperti sono stati in grado di risalire alle identità di alcuni dei corpi. Decine, chiusi ine sotterrati nei campi poco fuori la città di, i resti umani sono stati individuati dopo che i residenti hanno cominciato a lamentarsi per il cattivo odore nella zona. Nello stato di Jalisco opera una delle più violenti gruppi criminali messicani legato al traffico di droga e questo é il secondo ritrovamento del genere nell’area quest’anno. Lo scorso marzo, per le precisione, erano stati trovati 10 copri.I resti umani, contenuti nelle borse, erano immersi in un canale di acque reflue nello stato occidentale di Jalisco, in Messico. Una terribile scoperta cha aveva fatto subito pensare a una faida interna a un cartello che domina nella zona.

Secondo quanto emerso le vittime sono state uccise da colpi di arma da fuoco o strangolate e gettate in acqua in diversi momenti. Come riporta il, nello stato, dove opera uno dei cartelli più pericolosi, si registrano alti livelli di violenza legata al. Il cancro storico del Paese si chiama infatti narcomafia, la produzione e la vendita di droga che viene smerciata particolarmente con gli Usa.