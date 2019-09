Io non ho la farfallina! Ilary Blasi senza freni a Verissimo, Silvia Toffanin fatica a contenerla

Ilary Blasi superstar, laospite di Verissimo, ha fatto scintille davanti ai microfoni di Silvia Toffanin. Per la gioia anche dei tanti fan che hanno dimostrato di apprezzare, e non poco, la presentatrice. Sono giorni pieni, questi, perche si prepara alla sua nuova avventura televisiva. A partire da giovedì 19 settembre, infatti, sarà alla conduzione di ‘EuroGames‘, un programma ispirato a ‘Giochi senza frontiere’. Grande amica di Silvia Toffanin, l’incontenibile Blasi ha dato prova della sua ironia. La conduttrice, non appena l’ospite è entrata in studio, ha rimarcato: “Che stacco di coscia. Tu non hai la farfallina”. Pronta la replica di Ilary: “Ho la farfallona”.Silvia Toffanin, allora, le ha chiesto di spiegare il motivo per il quale ha deciso di non condurre più il ‘Grande Fratello Vip’. Anche in questo caso, Ilary Blasi non si è presa troppo sul serio: “Perché non faccio più il ‘Grande Fratello Vip’? Non avevo più parrucche da mettere. Le ho finite. Ho letto sull’oroscopo che il 2019 era l’anno giusto per cambiare lavoro. Mi piacciono le nuove sfide, mi è capitata l’opportunità e l’ho colta. Il Grande Fratello mi resta nel cuore ma la vita va avanti”.Silvia Toffanin ha spiegato di apprezzare il fatto che Ilary Blasi sia stata al fianco di Francesco Totti nella decisione di lasciare il ruolo di dirigente della Roma. Così, ha servito su un piatto d’argento l’ennesima battuta a Ilary Blasi: “Francesco Totti ha lasciato la Roma di nuovo? Sì è stato molto presente quest’estate, l’ho adottato due anni fa però devo dire che è carino, non sporca e quando ti guarda sembra che ti capisca .

Poi Ilary Blasi ha commentato: “Gli sono stata vicino? Sì, io gliel’appoggio sempre (e Silvia Toffanin scoppia a ridere). Noi siamo perfettamente collaudati, ormai sono vent’anni che stiamo insieme. Ognuno ha i propri spazi, si può fare. Una carriera da allenatore? Non lo farebbe perché gli dispiacerebbe lasciare fuori i giocatori, è molto buono. Poi dovrebbe stare lontano da casa e lui è per la famiglia”. Insomma, Ilary Blasi ha conquistato proprio tutti. E da questi settimana sono tanti quelli che sperano di vederla all’opera. Dai fan, a chi non riesce proprio a resistere al fascino della signora Totti. Apparsa più bella che mai.