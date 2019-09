Ilary Blasi spiazza Verissimo: Ecco perché non conduco il Gf Vip

La consorte di Francesco Totti ha rivelato ai motivi legati alla scelta di non condurre più il Gf Vip. Sabato 14 settembre, è stata trasmessa la prima puntata della nuova stagione di Verissimo, il talk show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. E, tra gli ospiti che hanno animato il nuovo appuntamento tv del celebre format di Canale 5, è apparsa in studio. L'ormai ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha concesso un'intervista esclusiva alla sua amica nonché collega, Silvia, a cui ha confidato pubblicamente i motivi per cui è giunta alla scelta di abbandonare la conduzione della versione "vip" del gioco della casa più spiata d'Italia."Perché Ilary Blasi non fa più il Grande Fratello Vip?" è il quesito che ha posto la padrona di casa, Silvia Toffanin, all'ospite in studio. "Eh, immagino... tutti a chiederselo -ha risposto prontamente Ilary Blasi, per poi lasciarsi andare all'autoironia -...eh, non avevo più parrucche da mettere!...Le ho finite tutte. No, ho letto sull'oroscopo che il 2019 era l'anno giusto per cambiare lavoro e quindi ho preso la palla al balzo". Poi, la consorte di Francesco Totti sembra rivelare alla timoniera di Verissimo la vera motivazione legata alla sua scelta: "No, ma tu mi conosci, sono un po' stufarella... a me piacciono nuove sfide, nuove emozioni... e poi questo che andrò a fare, Eurogames, è un programma con cui sono cresciuta, riguarda la mia infanzia. Era proprio un sogno".