Migranti Ocean Viking, 58 su 82 a 4 Paesi Ue : Altri 2 sbarchi notturni a Lampedusa

Con l'Italia, Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo, il sindaco dell'isola: "".. Questi i Paesi che al momento avrebbero aderito alla redistribuzione dei migranti della nave, a cura della Commissione europea. Lo si apprende da fonti di governo. Potrebbe aderire anche l'Irlanda, ma ad ora, degli 82 a bordo, 58 migranti sarebbero ricollocati in altri Paesi (24 in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo,2 in Lussemburgo). L'Italia si farebbe carico delle restanti 24 persone.

"L'attesa per i naufragi a bordo di Ocean Viking è finita: 82 uomini, donne e bambini" lo comunicato con un tweet la ong Medici Senza Frontiere nella notte. I Migranti sono stati trasferiti dalla Guardia Costiera a Lampedusa.

Intanto un centinaio di Migranti sono arrivati nella notte a Lampedusa mentre erano in corso le operazioni di sbarco degli 82 a bordo della nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere. In 78 sono arrivati in porto con un barcone che era stato soccorso dalle motovedette della Guardia di Finanza:si tratta prevalentemente di camerunensi e tunisini e tutti sono stati condotti nell'hotspot dell'isola. Altri 21 sono sbarcati sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli. Sull'isolotto di Lampione sono in corso ricerche di altri 6 Migranti.