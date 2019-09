Dovevo mettere a posto le fondamenta! Platinette commuove tutti a Italia sì

L'ex giudice di Amici di Maria De Filippi ha concesso un'intervista a, il programma che ha abbandonato per un nuovo impegno che lo vedrà a breve protagonista ad. E' stata trasmessa la prima puntata della nuova stagione di, il programma condotto da. E, nel nuovo appuntamento tv del format di, è apparso nelle vesti di ospite in studio l'ex giudice speciale di Amici di Maria de Filippi,, che nel corso della sua intervista non si è risparmiato, neanche sulla sua spasmodica tendenza a mangiare in modo compulsivo.Nel suo ultimo intervento,in arte Platinette non ha nascosto che il lavoro non gli è mai mancato: "Una vita zeppa di impegni, radio, tv… poi è arrivato anche il cinema e la mia grande passione, la musica". A mancargli, a quanto pare, è stata invece la forza di dire basta all'incessante voglia di ingurcitare tutto il cibo che gli capitava sotto tiro, di "mangiare -cioé- compulsivo senza avere bisogno". "Nell’ultimo anno trascinavo una gamba senza farmi vedere –ha fatto sapere visibilmente provato Coruzzi, parlando della battaglia mandata avanti contro il suo disturbo da alimentazione incontrollata– . Ho capito, alla fine della stagione scorsa di Italia sì, che dovevo riguadagnarmi… che non potevo più accettare lunghi percorsi di lavoro. Ho capito che dovevo cercare di mettere a posto le fondamenta di me stesso".A conclusione della sua intervista intimista, Platinette si è lasciato andare ad un abbraccio sentito con il conduttore Liorni, dicendo, almeno per il momento, addio ad Italia sì. Visibilmente emozionate sono apparse le co-conduttrici del format,. A breve partirà un nuovo impegno in tv per Coruzzi, che lo vedrà protagonista al talent-show di Maria De Filippi, Amici Celebrities.