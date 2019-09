E' colpevole! La casalinga disperata Felicity Huffman finisce in carcere

L'attrice haper favorire l'ingresso della figlia in un prestigioso college. Ora l'aspetta il, ma nella prigione "" degli Stati Uniti., l’attrice di “”, è stata condannata a 14 giorni di, a pagare una multa di 30mila dollari, a un anno di libertà vigilata e a 250 ore di servizi sociali. Tutto questo, anche se poi non è molto, per permettere a suadi frequentare uno dei college migliori in America,Lo scorso marzo l’attrice è stataperché coinvolta nello scandalo delle tangenti. Il faccendiere William Singer, attraverso la, una società di consulenza scolastica, ha messo in piedi un sofisticato sistema di corruzione. In pratica genitori ricchi di figli un po’ viziati efornivano delle laute ricompense a chiunque fosse in grado di far entrare l’erede in un prestigioso istituto. In questa rete è finita anche Felicity Huffman che per il futuro della sua Sophie ha sborsato 15mila dollari, senza che suo marito, l’attore, sapesse niente. Almeno in apparenza, visto che non è mai comparso tra gli imputati.L’attrice alla sbarra ha ammesso tutte le sue colpe e ha aggiunto: “Penso che meriterò qualunque punizione mi verrà inflitta”. E forse proprio questa ultima dichiarazione l’ha aiutata ad addolcire laIndira Talwani della Corte di Boston, che ha inflitto a Felicity Huffman una pena molto più morbida rispetto a quella chiesta dal procuratore: 14 giorni contro un mese.

Per giunta, pare che la "casalinga disperata" passerà questo tempo nella Federal Correction Istitution Dublin Houses, una delle prigioni “migliori” di tutti gli Stati Uniti, almeno secondo quanto riportato dalla rivista Forbes nel 2009. Per 14 giorni, Felicity Huffman dovrà solo svegliarsi presto, rifarsi il letto, prestarsi all’ora d’aria e agli appuntamenti ricreativi, sopravvivere con un massimo di 320 dollari al mese.