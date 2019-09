Erano in vacanza! Matteo doveva sposarsi ed è morto in crociera, la fidanzata Sonia è disperata

"Stavo organizzando il nostro matrimonio. Adesso faremo il funerale del mio fidanzato. Sono disperata". Il dolore di Sonia Marcato, la ragazza che il 7 settembre ha perso il suo fidanzato Matteo Sartori con cui era in crociera, l'uomo è scivolato e ha battuto violentemente la testa. per i due doveva essere una vacanza ma un banale incidente si è tramutato in una tragedia. , il 33enne Matteo Sartori ha perso la vita sulla nave MSC era in crociera con la sua fidanzata Sonia, la sera del 7 settembre Stavano cenando sulla nave, dopo essersi tagliato un dito per aprire un crostaceo il 33enne è andato in cabina per medicarsi, inavvertitamente ha battuto la testa, è svenuto e ha battuto violentemente la testa.

La ragazza non vedendolo tornare si è preoccupata ed è andato a cercarlo trovandolo a terra ai piedi di una scala. Matteo soffriva di emofobia ed aveva paura alla vista del sangue, probabilmente è stato questo che gli ha provocato il malore facendogli perdere i sensi. E' morto dopo 6 giorni di agonia e i familiari hanno deciso di donare gli organi.