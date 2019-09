Si sta correndo un pò! Sandra Milo, il giovane fidanzato interviene e la gela in diretta

Sandra Milo è in diretta a, la trasmissione condotta da. L’attrice parlava del suoquando a un certo punto l’intervista è stata interrotta da una telefonata che ha spiazzato tutti. L'86enne sta va parlando di Venezia : “Sono stata a Venezia con un uomo di 49 anni che mi piace molto, lui ama tantissimo il cinema e mi ha chiesto di andare al Festival, e io ci sono andata. Lui è molto carino, in qualche modo mi corteggia, mi ha regalato anche un anello, ma non significa che sia di fidanzamento!”. “Un anello può esprimere anche altri sentimenti, è un regalo che unisce due persone. Io e Alessandro non abbiamo mai fatto progetti visto che il mio motto è “il futuro è adesso”, ha aggiunto.

Poi ha continuato : “Io ad Alessandro voglio un bene infinito, ma cosa si può chiedere di più ad un compagno alla mia età? Sì, lo considero un compagno, ci confidiamo tutti i giorni, mi piace perché è un grande lavoratore, ha un grande senso della responsabilità”.

Poco dopo è arrivata la telefonata dello stesso Alessandro, che ha fatto delle puntualizzazioni definendo il rapporto con la Milo “un’amicizia amorosa, un qualcosa che va al di là di un’amicizia normale ma che non è un vero e proprio fidanzamento. Io sto andando un po’ piano, si sta correndo un po’ troppo su questa cosa, mi riferiscono ai giornali e ai gossip. Ci siamo conosciuti ad un’amica in comune a Milano poi al Casinò di Venezia ci siamo rivisti”.



Il 49enne, per cui la“non conta se due persone stanno bene” ha parlato delsenza di fatto spiegare al pubblico il senso di quel gesto, dicendo di averne regalato “uno bellissimo anche a mia sorella”. “Sono felice se mi considera anche una sorella, la donna è tutto”, ha replicato Sandra Milo. Ma alla domanda della conduttrice “Sei innamorato?”, Rorato ha glissato: “Ne parlerò al telefono con Sandra! In privato…”.da questa ‘non risposta’ e in generale imbarazzata e infastidita per le sue esternazioni.