Quanto spende Matteo Salvini sui social? La cifra è da capogiro

Che l’ormaiabbia fatto della propaganda suiil proprio cavallo di battaglia non è una novità,- come i pentastellati - ha coniugato con successo il concetto di campagna elettorale e, arrivando a contare sumilioni e milioni di follower. Matteo Salvini ha sperimentato per primo la pubblicazione massiva e costante di contenuti. Insieme al suo team di comunicatori si è ritagliato uno spazio in un terreno maldestramente calpestato da altri, arrivando ad accaparrarsi un vero e proprio format comunicativo, adesso maldestramente ‘scopiazzato’ da altri.

La campagna elettorale di Salvini per le elezioni europee è probabilmente l’ago della bilancia che ha permesso alla Lega di portarsi a casa oltre il 34% dei voti, oltre ad infinite altre variabili. Ma quanto costano le campagne pubblicitarie sui social?

Dopo il recente scandalo che ha coinvolto Cambridge Analytica i social network hanno radicalmente modificato i propri standard di trasparenza e proposto protocolli precisi che illustrano come i dati sensibili degli utenti vengono trattati. Tra queste misure, figura un tool lanciato da Facebook che permette, immettendo il nome della pagina Facebook interessata, di sapere quanto e quando quella determinata pagina ha speso su Facebook per i servizi di sponsorizzazione.

Tramite il tool Libreria Inserzioni di Facebook è davvero facile risalire a quanto ha speso l’ex ministro dell’interno per la sua campagna elettorale su Facebook. Selezionando un periodo compreso tra marzo e settembre la cifra è questa: 128.782 euro... investiti in sponsorizzazioni Facebook per far vedere i propri contenuti a più persone possibile. Questa cifra è imputata quasi totalmente alla campagna elettorale, come emerge da Libreria Inserzioni, avendo Salvini quasi completamente interrotto le sponsorizzazioni dopo i risultati elettorali delle europee.