E' insostituibile! Le Iene tornano nel ricordo di Nadia Toffa

Martedì 1 ottobre inizierà la stagione de, lo storico programma di Davide Parenti in onda su. Sarà la prima stagione senza, storica conduttrice e inviatalo scorso 13 agosto a causa di un tumore. Un nuovo inizio per il programma, che nei mesi della malattia aveva protetto in ogni modo la sua beniamina. La prima puntata sarà proprio dedicata interamente a lei e non poteva essere altrimenti.Nelle scorse ore, attraverso un comunicato ufficiale, Mediaset ha reso noti i nomi della squadra dei conduttori che si alterneranno nelle due puntate settimanali de Le Iene. Ogni martedì i padroni di casa saranno, un binomio rodato e d'esperienza che ha dimostrato grande sintonia nelle precedenti edizioni. A loro supporto torna l'irriverente trio della, che con le voci fuori campo avranno il compito di alleggerire e di regalare parentesi di humor tagliente durante la puntata. Sarà la seconda puntata della settimana a subire il cambiamento più importante. Quest'anno alla conduzione della puntata del giovedì, la cui prima è prevista per il 3 ottobre, si alterneranno due terzetti. Saranno uno interamente al maschile, formato dae uno interamente al femminile, composto da. Il suo carisma, la sua spigliatezza e il suo senso dell'ironia non avranno sostituti. Le Iene sono una redazione con la scorza dura, come dimostrano le inchieste portate avanti da quando hanno debuttato oltre vent'anni fa, senza mai prendere una pausa. Sotto quelle camicie bianche, dietro quelle cravatte nere, però, anche Le Iene hanno un cuore e da quel 13 agosto a loro ne manca e ne mancherà sempre un pezzetto, andato via insieme alla loro collega, ma soprattutto amica.