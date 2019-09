Puntata difficile! Carlo Conti entra nello studio di Tale e quale show e lo annuncia

Tale e quale show è ripartito venerdì 13 settembre su. Il programma di, campione di ascolti, resterà invariato nella sua struttura e vedrà come ogni anno molte novità nel cast. Tra questi ci saranno, attori e storici conduttori di Made in sud: i due parteciperanno in coppia pure a Tale e quale show.Ci sarà anche, nota cantante del panorama musicale italiano degli anni 80, famosa soprattutto per la canzone “Sarà quel che sarà”; mesi fa aveva rifiutato la partecipazione al programma di Amadeus, Ora o mai più. Dal programma di Amadeus arrivano anche Jessica Morlacchi (ex Gazosa) e Davide De Marinis. Ma vediamo cosa è successo durante la prima puntata. Carlo Conti entra in studio preceduto dalla sigla: “Benvenuti alla nuova edizione di Tale e Quale Show. Il nostro programma tiene tutta la famiglia di fronte alla televisione. Vi regaleremo due ore di buona musica con i nostri 13 protagonisti”.: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Conti lo ammette davanti a tutti. Si tratta di un’edizione molto particolare e difficile anche per i giurati: “I concorrenti sono tutti bravi, tutti da prima posizione”, ha detto il conduttore proprio all’inizio della puntata. Schillaci, Gigi e Ross, Francesco Monte sono i primi tre classificati secondo Panariello. Vincenzo Salemme, invece, opta in questo ordine per Lady Gaga, Ivana Spagna, Elton John, Righeira, Mahmood, Gianni Morandi, Ferrer, Carnes, D’Avena, Lear, White e Baby K. Loretta Goggi sceglie Lady Gaga, Elton John, Rgheira, Spagna, Mahmood, Carnes, Ferrer, Gianni Morandi, Cristina D’Avena, White, Baby K e Lear.La palermitana Lidia Schillaci ha incantato il pubblico diinterpretando Lady Gaga. Lidia Schillaci è una dei 13 concorrenti del programma di grande successo di Rai 1. L’artista palermitana ha 35 anni e nella sua carriera ha collaborato con Eros Ramazzotti, Max Pezzali e Elisa. La cantante – lanciata da uno dei primi talent, Operazione trionfo nel 2002, ora vocalist nell’orchestra di Ballando con le stelle – ha dominato la classifica finale con 58 punti anche grazie ai vocalizzi di Shallow, la splendida canzone con cui Lady Gaga ha vinto anche l’Oscar, lo scorso anno.La sua impeccabile esibizione è stata comunque la preferita di tutti e tre i giudici, ha avuto la prima standing ovation della stagione e ha distaccato di ben 12 punti i secondi in classifica. Perché dietro la Schillaci si sono infatti piazzati, ex aequo con 46 punti, altri due cantanti di questa edizione 2019 di Tale e Quale Show, ovvero il cantante e pianista Agostino Penna, che ha cantato Rocket Man come neanche più Elton John fa, e l’ex voce dei Gazosa, Jessica Morlacchi che si è trasformata in Ivana Spagna per cantare il pezzo del Sanremo 95, Gente come noi.