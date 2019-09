Il minore ha schiaffeggiato unmentre altri ragazzi ridono. Questo è ile scoperto dalla polizia postale diGli agenti hanno individuato l'autore dell'aggressione - è un quindicenne che è stato denunciato percosse nei confronti di un disabile. Il ragazzo è stato convocato dalla polizia e davanti agli agenti ha ammesso le sue responsabilità cercando di giustificarsi e parlando di uno. Adesso la sua posizione è al vaglio della Procura per i Minorenni e sono in corso ulteriori indagini per scoprire chi ha pubblicato il video?.