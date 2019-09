Ufo, annullata invasione area 51 per scoprire i segreti alieni

L'atteso appuntamento del prossimo 20 settembre è stato cancellato, il timore era di non poter fornire migliaia di persone nel deserto del Nevada, l'evento è stato cancellato a causa rischio disastro umanitario. L'iniziativa aveva come obiettivo quello di invadere in massa la base segreta più famosa del mondo, dove in molti credono siano nascosti segreti e tecnologie Aliene.

Annullata sia l'invasione dell'sia il festival alternativo Alienstock, auna piccola città del Nevada. Jackson Barnes sui social aveva proposto scherzosamente una invasione di massa il 20 settembre alla base segreta dell'Air Force nel Nevada per fare luce sugli Ufo. In breve tempo avevano aderito 2 milioni di persone ma le autorità Usa avevano messo in guardia tutti, minacciando l'uso delle armi. Alienstock si è trasformato in "', una manifestazione che si terrà il 19 settembre a Las Vegas.