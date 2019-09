Oscena! La suocera bacchetta Caterina Balivo

Caterina Balivo fa strage di cuori tra il pubblico del suo amatissimo talk show, ma il look non supera l’esame dellache la rimprovera a dovere. Lei, dal canto suo, non ha altra scelta che seguire i suoi consigli di stile.è tornata a lavorare a pieno regime. A inizio settimana, infatti, è partita la seconda stagione del suo Vieni da me, il salotto televisivo dove laospita ogni giorno personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport raccogliendo le loro confessioni.Così, quando non sono i suoia criticarla con ferocia per via dei suoio per la scelta degli accessori durante le riprese televisive, ci pensano le persone più vicine alla Balivo. Infatti, Caterina ha di recente condiviso dellein cui ha mostrato la suocera, la, che l’ha aspramente criticata per il suo look in trasmissione. Poco dopo la diretta, infatti, la Balivo è andata nel parco e lì ha incontrato la signora, che l’ha rimproverata senza peli sulla lingua e con grande disinvoltura.

Bocciatissima la mise della prima puntata, il completo rosa coi pantaloni a pinocchietto, che la facevano sembrare troppo magra. Per non parlare del top senza spalline dalla scollatura a sacchetto. I capelli, invece, a suo dire sono troppo piatti e schiacciati. Infine, la signora Mirella ha aggiunto: “Oscena! Sul look non transigo. Il vestito di oggi andava bene, quello di ieri era tremendo, da pinocchietto. Oggi invece benissimo. Io dico la verità! Quando sarò autrice, vedrò di sistemare le cose, capelli e altro…”.



Così, per accontentare la suocera, la presentatrice di Vieni da me ha deciso di seguire subito i consigli della suocera e ha lanciato un appello su Instagram alla sua parrucchiera: “Un messaggio alla mia parrucchiera. Non mi fate arrabbiare mia suocera sui capelli!”. Insomma, un siparietto simpatico in cui le due donne hanno fatto sorridere i follower della conduttrice, confermando l’affetto e la sintonia che le unisce. La Balivo, infatti, avrebbe instaurato con lei un “bellissimo rapporto”.