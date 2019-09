Lato B da urlo! Michelle Hunziker è uno schianto in bikini

La 42enne Michelle Hunziker è assolutamente uno schianto in bikini... La moglie di Tomaso Trussardi è stata paparazzata del settimanale Oggi col marito e le figlie Sole e Celeste, in un resort di Brescia. La Hunziker ha da poco rilasciato una lunga intervista dove ha smentito i rumors in merito ad una crisi con Tommaso e ha raccontato di quando Maria De Filippi le ha chiesto di condurre Amici Vip : "Maria mi ha telefonato a inizio estate per chiedermi cosa ne pensavo di questo nuovo talent. Sembrava una chiacchierata così, di piacere, e io le ho detto la verità, che la trovavo un’idea geniale. A quel punto, dopo un po’, Maria mi fa: 'Michelle, allora non hai capito! Io voglio che lo conduca tu'… Vedremo il pubblico come reagirà. Sono felicissima e gasata, ma con la solita strizza degli inizi".

Per adesso Michelle Hunziker si gode con la famiglia questi ultimi giorni di caldo prima di riprendere a pieno la stagione televisiva... la Hunziker con un bikini rosso è davvero uno schianto, corpo tonico e lato B da urlo!