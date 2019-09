Era scomparso nel 1997! Il suo cadavere trovato grazie a Google Earth

I resti di William Moldt, 40enne al momento della scomparsa nel 1997, sono stati rinvenuti nella sua automobile caduta e affondata in uno stagno, visibile da Google Earth. Trovare un cadavere con Google Earth. È così che sono stati ritrovati in Florida i resti di William Moldt. L'incidente nel quale Moldt, originario di Lantana, è rimasto vittima si è verificato nella notte del 7 novembre 1997. L'uomo rientrava da una serata passata in discoteca ma non è mai arrivato a casa.

Ad agosto, però, un ex residente della zona stava effettuando delle ricerche su Google Eart quando una strana macchia in uno stagno a forma di automobile ha attirato la sua attenzione. Incuriosito ha chiamato un ex vicino di casa per informarlo della strana scoperta e questo - forse a conoscenza della scomparsa dell'uomo diversi anni fa - ha utilizzato un suo drone per verificare e ha poi avvisato la polizia. Gli agenti sono andati sul posto ed è così che è stato rinvenuta l'automobile di Moldt, caduta e affondata in uno stagno, insieme ai suoi resti.