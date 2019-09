Sassari, morta a 23 anni per meningite

Una ragazza di 23 anni della provincia diè morta per meningite nel reparto Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Laera arrivata al pronto soccorso poche ore prima con un'ambulanza del 118, ed era stata subito portata in in Rianimazione. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

A quanto si apprende, la giovane non rispondeva al telefono da alcuni giorni. La studentessa universitaria viveva a Sassari ed era arrivata al pronto soccorso nel pomeriggio di giovedì con un'ambulanza del 118 dopo che i suoi conoscenti, preoccupati per le sue mancate risposte, hanno chiesto aiuto ai servizi di emergenza-urgenza.