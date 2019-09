È un irresponsabile che specula sulle Ong! Cazzola di nuovo contro Matteo Salvini

Giuliano Cazzola si scaglia di nuovo contro l'ex ministro Matteo Salvini e, dopo averlo mandato a quel Paese in diretta tv, si sfoga ai microfoni di Radio Cusano Campus. Ospite della trasmissione L'Italia s'è desta, il 78enne spara a zero: "Salvini è un irresponsabile, non fa mai un discorso serio. Lui ha speculato, ha preso consenso con la storia delle Ong, quando per conto loro su gommoni e su barchini di immigrati ne arrivano tutti i giorni senza che nessuno dica niente..." . Dunque, aggiunge: "Trovo che uno che dice: io voglio pieni poteri, la dica lunga. Quando due giudici donne hanno sentenziato contro la sua opinione lui gli ha fatto fare accertamenti personali per vedere se dovevano astenersi […] S vince Salvini secondo me rischiamo di non poter andare più a votare" .

Nel corso dell'intervista, tra una chiacchiera su Draghi e una su Gualtieri, Cazzola sostiene che l'eventuale aumento dell'Iva non sarebbe cosa poi così nefasta: "Non la vedo come una cosa così drammatica, anch perché per sterilizzare l’Iva poi non hai più margini per fare niente…" .