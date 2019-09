Manovra, Giuseppe Conte convoca sindacati il 18/9

Il presidente del Consiglio,, ha convocato i sindacati per mercoledì prossimo, 18 settembre, a Palazzo Chigi in vista della Manovra. L'incontro, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, si terrà alle 10. Nei giorni scorsi i segretari generali di, Landini, Furlan e Barbagallo hanno inviato una lettera al premier proprio per chiedere un incontro urgente e discutere la prossima Legge di Bilancio.