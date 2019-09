Il trapper DrefGold a processo per droga : Sono già troppo ricco, non mi serve spacciare

Nella sua casa, la polizia aveva trovato oltre 100 grammi di marijuana e hashish e 12mila euro in contanti. Per questo, lo scorso 23 agosto, il trapper DrefGold era stato arrestato, con l'accusa di spaccio di droga.

In tutta risposta, il trapper, avrebbe puntualizzato: " Sono ricco, non ho bisogno di spacciare ". Questa sarebbe, a detta della Stampa, la linea difensiva del 22enne che ha rivelto di guadagnare già "decine di migliaia di euro all'anno " con la sua attività di cantante. E a riprova delle sue dichiarazioni, sono stati depositati documenti che dimostrano gli incassi del giovane e sono stati citati una serie di testimoni, tra cui anche il padre del cantante, dato che una parte dei 12mila euro gli erano stati dati proprio dal genitore. Dopo aver sentito i testimoni, compresi i poliziotti che arrestarono il giovane, il giudice ha ammesso tutte le prove, rinviando l'udienza al 12 novembre.