C’è qualcosa che ho dovuto pagare! Il dramma di Serena Grandi

Torna a parlare del tumore l'attrice di Serena Grandi che, intervistata da Eleonora Daniele, si è lasciata andare a delle dichiarazioni che avranno sicuramente spiazzato il pubblico di Rai 1. Serena Grandi aveva detto di avere un tumore al seno e quando partecipò al Grande Fratello Vip era già malata. A Storie Italiane si è presentata nello studio in una forma smagliante. Lo scorso 19 dicembre si è sottoposta all’intervento per asportare il tumore, e le cose sono andate davvero bene.

Serena Grandi spiega quanto sia cambiata la sua vita dopo aver vissuto il dramma di un tumore : “Sono cambiata in meglio, vedo le cose con più allegria. Vedo che sono felice perché ce l’ho fatta. Mi faceva male la spalla ma anche il seno. All’ospedale mi dissero: ‘Lei non ha niente ma di fianco non ci piace, c’è qualcosa che non quadra’. Due giorni dopo mi chiama il medico e mi disse di fare delle biopsie e aghi aspirati e che dovevo essere operata subito. Mi sono chiesto: ‘A me?’ Io sono il ritratto della salute“.



Ora però la Grandi sta bene, è riuscita a guarire ed ora è felice accanto al figlio Edoardo e la nuova amica Corinne Clery. Poi una dichiarazione che potrebbe far discutere molto : “C’è stata una trasposizione, come se interpretassi un ruolo in un mio film. Io credo molto che noi paghiamo qualche cosa che c’è stato, o reincarnazione, comunque paghiamo qualcosa. C’è qualcosa che ho dovuto pagare in tutta la mia carriera, per la mia bellezza, il successo, una specie di karma. Si vede che sono la reincarnazione di una donna napoletana che ha sparato a qualcuno”.