Tolgono lo stomaco per errore : Due chirurghi a processo

le avevano diagnosticato un, ma il brutto male era inesistente, adesso i dottori sono accusati di lesioni colpose gravissime. Due chirurghi di un ospedale di, nel Milanese, sono sotto processo per avere asportato lo stomaco a una donna, senza necessità, nel 2016. Sulla base di Tac ed endoscopia, ci fu la diagnosi, "",di carcinoma. Stomaco asportato, senza attendere la biopsia e contro le linee guida che impongono, ove possibile, l'asportazione parziale. Parte civile la vittima; è stata la Procura di Monza a disporre la citazione diretta a giudizio dei medici.

«Ridotta ormai ad uno scheletro vivente, il 19 aprile venni dimessa e rimandata a casa». Queste le parole dell donna di 53 anni, a cui è stato asportato lo stomaco per una diagnosi di tumore maligno «totalmente sbagliata» per la Procura di Monza, ha raccontato nella denuncia, presentata dall'avvocato Francesco Cioppa e che poi ha fatto scattare il processo a carico di due chirurghi, il «calvario» dal quale è derivato, come ha spiegato lei stessa, «una vera e propria brutale, indegna ed ingiustificabile, sul piano scientifico, mutilazione».