Strage Erba, si riapre il caso : Cassazione invia atti a Como

Per un vizio formale è stata accolta la richiesta dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi., la Cassazione ha accolto la richiesta dei legali di- all'ergastolo per la- di trasmettere all'Assise di Como la richiesta di nuovi accertamenti. I giudici di Como avevano detto no, in aprile,all'istanza dei legali per accedere alle intercettazioni, acquisire un telefono, svolgere nuovi test biologici Ma la decisione era stata emessa senza contraddittorio. Ora ladi merito dovrà rivalutare, con contraddittorio.

La strage risale alla sera del 11 dicembre 2006, quando vigili del fuoco intervenuti per un incendio a Erba, trovarono nell'appartamento in fiamme 4 cadaveri, tra cui quello di un bambino di due anni. Si tratta di Paola Galli , madre di Raffaella Castagna, Raffaella Castagna,il piccolo Youssef Marzouk e Valeria Cherubini. Scampato alla furia degli assassini per miracolo, solo Mario Frigerio, colui che poi indicherà i colpevoli in Olindo Romano e Rosa Bazzi, residenti al piano terra del palazzo. La coppia di coniugi è stata condannata all'ergastolo per la strage.