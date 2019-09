Nadia Toffa, a un mese dalla morte il messaggio straziante della mamma

È passato un mese dalla prematura scomparsa di Nadia Toffa. una vicenda che ha toccato il cuori di tutti, una danna da ricordare con affetto e che è stata d'esempio per tanti, un sorriso sempre acceso su un viso provato di più giorno dopo giorno. Indimenticabili le battaglie portate avanti dall'instabile Iena. A un mese di distanza dalla sua morte, la mamma di Nadia Toffa è tornata a farsi sentire. Con Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, ha condiviso la sua esperienza e le difficoltà affrontate.

Gianluigi Nuzzi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram. Nella didascalia si legge “È un mese esatto che è Nadia Toffa è salita in cielo tra il dolore e l’emozione di tanti. Nadia ha lasciato un patrimonio a chi le voleva bene: idee e ideali, voglia di vincere, tante battaglie ancora aperte: dalla terra dei Fuochi ai bambini che muoiono di tumore a Taranto. Mamma Margherita oggi rompe per la prima volta il silenzio con questo appello, ricordando sempre Nadia”.

Nel video si sente Nuzzi che dice: “È un giorno particolare perché esattamente un mese fa un angelo saliva al cielo, stiamo parlando di Nadia, Nadia Toffa, una mia cara amica ed è un’amica di milioni di italiani. Ho fatto una scelta. Sono venuto qui a Brescia per condividere con i genitori di Nadia questo momento perché ci sono delle cose importanti da dire”. E rivolgendosi alla madre della Toffa ha continuato: “Non so se vuoi dirle tu Margherita”.



Il conduttore si è fatto portavoce di un messaggio molto importante: “Margherita volevi ringraziare tutti i milioni di italiani che ti hanno scritto e vi hanno scritto sui social e a casa”. Così ha preso la parola la madre di Nadia, che ha detto: “Sono molto emozionata per il calore che ci hanno dato le persone, che sono venute a Brescia per Nadia”.

E conclude: “Ci hanno portato tanto calore, tanto amore, ci hanno consolato, non pensavamo che ci arrivasse così tanto, tanto affetto, e l’affetto è arrivato a noi e al nostro cuore. Quindi voglio ringraziare tutti e spero che continuino a starci vicino e star vicino a quello che voleva Nadia”.