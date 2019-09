Kylie Jenner regala 200 mila dollari ad una studentessa in difficoltà

Durante la scorsa puntata di “Ellen Degeneres show" è andato in onda un “miracolo”. Ospiti della trasmissione erano la miliardaria Kylie Jenner, la sorellina minore delle Kardashian, e sua mamma Kris. Dopo aver parlato della sua vita, Ellen ha raccontato alle due una storia molto triste di una mamma single e di sua figlia che ha lasciato gli studi universitari per aiutarla.

Ashley Almonte, questo è il nome della ragazza di New York, e sua madre Mireya, si sono viste regalare 100 mila dollari ognuna per aiutarle a risolvere i loro problemi economici. Un regalo inaspettato che ha fatto scoppiare in lacrime entrambe. “ Voglio che tu sia in grado di continuare i tuoi studi universitari - ha detto Kylie alla ragazza - e che tu possa pagare le tasse arretrate, ma soprattutto io voglio che tu possa ritornare al college ”.

La mamma di Ashley, Mireya, ha raccontato a Kylie di essere un’insegnante elementari del Bronx da quasi venti anni, e spesso ha donato parte del suo stipendio per aiutare gli studenti: “ Assistiamo i bambini che provengono da rifugi, e da situazioni di disagio - ha detto Mireya - non ci limitiamo ad insegnare, ma incoraggiamo e aiutiamo anche i genitori ad affrontare situazioni difficili, e la maggior parte dei soldi provengono dalle nostre tasche perché non ci sono fondi sufficienti per questo ”.

Anche Ashley ha donato i suoi soldi per aiutare la madre e per questo motivo ha dovuto lasciare l’Università: “ Ho visto le sue lacrime - ha raccontato Ashley - così ho deciso di lavorare di più e sono passata a tempo pieno. Mia mamma è un genitore single e farei qualsiasi cosa per lei ”.

Tutte queste parole hanno profondamente colpito Kylie che insieme a Ellen Degeres ha deciso di fare una sorpresa a queste due donne: “ Ho ascoltato la tua storia e mi ha colpito l’amore che hai per tua madre - ha detto Kylie - io amo tantissimo la mia e quindi ti capisco perfettamente ”.

In effetti Kylie è davvero molto attaccata a mamma Kris tanto è vero che l’ha voluta con lei nella realizzazione di questa sorpresa. Insieme sono andate nel quartier generale della Kylie Cosmetics e hanno preparato due scatole, che vengono utilizzate per spedire i cosmetici riempiendola ognuna di 100 mila dollari. In studio poi ha finto di regalare alle due donne un make up completo facendole truccare da un make up artist con i suoi prodotti, e poi ha donato alle due donne due scatole dicendo che contenevano tutti i prodotti di make up necessari.

Quando invece le due donne hanno aperto i box hanno visto in ogni scatola 100 mila dollari in contanti e sono scoppiate a piangere. Ma le sorprese non sono finite qui, Kylie ha anche regalato con un assegno gigantesco, 50 mila euro alla scuola di Mireya.