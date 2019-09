La mano scivola sotto gli slip! Belen Rodriguez bollente sui social

Pare proprio che per Belen Rodriguez l’estate non è ancora finita, la bellissima showgirl argentina si sta concedendo in questi giorni l'ultimo periodo di vacanze prima di tornare pienamente a lavoro. Dopo essere volata a Napoli da Stefano De Martino, la coppia ha deciso di andare in barca e, a bordo dello yacht di lusso che hanno dedicato al piccolo Santiago, Stefano e Belen si stanno godendo dei magici momenti.

Il marito, il figlio ... il sole. ma Belen non dimentica mai di aggiornare i suoi follower e mentre il ballerino è al timone, la sexy argentina posta una foto fantastica. Belen Rodriguez sfiora con disinvoltura il bordo degli slip con le dita fino a infilarle dentro per poi, con fare super sexy, tirarle nuovamente fuori come se niente fosse...