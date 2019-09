Il mio ex è libero e vuole uccidermi! Il racconto choc di Lucia

La donna ormai è rassegnata: "Non so quanti giorni mi restano, se qualche ora o qualche mese. Aspetto come una malata terminale". Lucia Panigalli ha rischiato di morire per ben due volte. L'intenzione di toglierle la vita è stata del suo ex Mauro Fabbri, un imprenditore agricolo che non ha accettato la fine della relazione e dunque ha agito con violenza: " Mi ha braccato. 'Ti uccido, ti uccido' sussurrava. Aveva delle pupille enormi. Era una belva. Mi ha trascinato nel buio. Mi ha preso per i capelli, picchiava la mia testa sul selciato. Io non mi decidevo a svenire, ricordo dei calci sul cranio con le scarpe da lavoro con la punta di ferro e poi si è messo sopra di me con il coltello ". L'uomo si era presentato sotto casa con passamontagna, guanti di lattice e coltello: " Colpiva alla cieca, mentre mi dimenavo, cercavo di difendermi. Mi ha fatto uno sbrego dal sopracciglio sinistro. Ho sentito la lama in bocca. Per fortuna, nella lotta gli avevo tolto il passamontagna ".

Dalle intercettazioni ambientali pare inoltre che il suo ex abbia pagato un sicario per portare a termine l'omicidio al suo posto: sono stati offerti 25mila euro, un trattore e un'auto a Radev Stanyo Dobrev, compagno di cella bulgaro. E sarebbero state pronunciate frasi orribili: " Io spero che lo facciano proprio bene, bene che non si trova proprio più ".

La condanna a otto anni di carcere per tentato omicidio - dopo cinque processi - è stata accorciata grazie a permessi premio per buona condotta. Nella sentenza si legge che dal secondo tentato omicidio è stato prosciolto poiché " il fatto è stato ricondotto non già nella figura del tentato omicidio, bensì del quasi delitto ".