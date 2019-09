Usa, sparatoria ad Albuquerque : 3 morti

Il bilancio di una sparatoria ad, nello Stato del, è di tre persone morte e altre due rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Un altro conflitto a fuoco è avvenuto a pochi chilometri di distanza: non è noto se i due eventi siano correlati. Tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite durante una sparatoria ad Albuquerque, nello stato del New Mexico. Lo ha reso noto la polizia, aggiungendo che uno dei feriti è in gravi condizioni e che nellasarebbero coinvolte due persone.