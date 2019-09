Ha bisono di fare all'amore! Ambra Lombardo e l’addio a Kikò Nalli

Sembrava un amore destinato a durare, poi l’improvvisa rottura tra. L'ex del Grande fratello es exe la bella professoressa siciliana si erano innamorati nellae sembrava che la storia procedesse a gonfie vele... poi la notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Addio!Notizia che ha lasciato senza parole anche la beniamina, che quell’amore l’ha visto nascere e crescere attraverso i suoi programmi. La bella professoressa ha annunciato che era finita. “”.

Kiko Nalli ha aspettato un pò ora prima di commentare a modo suo l’annuncio di Ambra Lombardo ai fan. “”, ha concluso l’hairstylist.Ma sono in tanti a chiedersi cosa sia successo tra loro e cosa abbia portato ad una rottura così improvvisa.ha parlato dei motivi della rottura sull’ultimo numero del. E dalle sue parole sembra proprio che la distanza e le poche occasioni per viversi l’intimità abbiamo giocato un ruolo decisivo.

“Di sicuro a distanza è un elemento da non sottovalutare. Io vivo a Milano e lui a Roma. Chicco è un papà a tempo pieno, i suoi figli sono piccoli e deve stare con loro, per cui fa fatica a trovare momenti per me. Questa è una grande sofferenza, perché io sono molto affettiva e passionale. Io ho bisogno di contatto fisico con il mio uomo. Ogni volta che andavo a Roma non eravamo mai soli. (facevano troppo poco all'amore - per queste parole la prof è stata molto criticata - ndr) C’era sempre la sua famiglia e così l’ho vissuto in un contesto allargato. Non mi sentivo libera. Le occasioni per goderci l’intimità? Diciamo che Chicco è riuscito a venire da me soltanto tre volte. Abbiamo avuto davvero pochissimo tempo per stare completamente da soli… Sono una santa. L’attrazione tra noi e la nostra intimità quando c’è è bella e ci sentiamo molto felici”, ha concluso.