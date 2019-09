Avevano paura di lei! Bimbi legati, urla e schiaffi all’asilo... arrestata una suora

Una suora è stata arrestata dalla polizia ed è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti su bimbi in un. Nell’ambito delle indagini condotte dagli agenti del commissariato Monteverde sui presunti maltrattamenti sono indagate anche un’altra suora e due laiche.Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di disporre subito l’arresto prima che iniziasse il nuovo anno scolastico. L’asilo in cui esercita la suora sarebbe quello delle, nel quartiere Aldobrandeschi, tra Monteverde e Aurelio: le indagini sarebbero partite dalla denuncia di alcuni genitori dopo che i figli avrebbero detto di avere «paura della suora cattiva».La donna, scrive, avrebbe maltrattato i bambini legando loro i polsi e mettendoli in punizione sull’armadio: in più il suo trattamento sarebbe stato spesso a base di urla, schiaffi e insulti. La merenda e il pranzo, un incubo, con la suora che costringeva i bimbi a mangiare aprendo le loro bocche a forza.