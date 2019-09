I carabinieri nella villa di Beppe Grillo! Ecco cosa sta succedendo

Sono arrivati i magistrati a casa di Beppe Grillo, a. Un’ora circa di ispezione — dalle 13 e 30 alle 14 e 30 e che sarebbe stata ‘accuratissima’, secondo gli avvocati della difesa — condotta dal procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso nella villa, dove il 16 luglio si sarebbe consumata unadi gruppo ai danni di una studentessa diciannovenne residente a Milano.Dello stupro sono accusati il figlio del garante M5s,, e i suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, tutti di Genova, tutti tra 19 e 20 anni. E tutti che avrebbero abusato della giovane. Magistrati e legali della difesa – Barbara Raimondo, Gennaro Velle, Paolo Costa, Enrico Grillo, Ernesto Monteverde e Mariano Mameli – hanno analizzato le stanze dell’abitazione in cui si sarebbero svolti i fatti che la ragazza ha denunciato ai carabinieri di Milano.

Sono stati fotografati gli ingressi delle due abitazioni: si tratta di due villette parallele, una di proprietà dellae l’altra (quella dove è avvenuta la violenza) che è comunque nella disponibilità della stessa famiglia. Fotografata anche la doccia dove sarebbe avvenuto un rapporto tra la giovane e uno del quartetto di amici.Anche questo uno stupro, secondo la ragazza che il 26 luglio, accompagnata dai genitori, ha sporto la denuncia presso la caserma di via Moscova a Milano; invece un rapporto consenziente secondo la linea di difesa comune a tutti e quattro i diciannovenni. Che avrebbero incontrato la coetanea, che stava assieme a un’amica, alla

Poi all’alba, dopo aver bevuto abbondante vodka, sarebbero andati tutti nell’abitazione (adiacente a quella in cui quella mattina dormiva la) dove Ciro Grillo ha trascorso l’estate. Una delle due giovani si sarebbe addormentata nel soggiorno per il troppo alcol e non si sarebbe accorta di ciò che stava accadendo all’amica. Nei prossimi giorni verrà ascoltata dai carabinieri in un ambiente protetto.