L'università di Harvard ammette : Presi 9 mln da Epstein

In una lettera si suoi studenti, il presidente dell'ateneo ha comunicato che l'Università ha ricevutoin 10 anni dal finanziere coinvolto nello scandalo di abusi su minori. L'ha ammesso di aver ricevuto circa 9 milioni di dollari da Jeffrey Epstein nell'arco di 10 anni, fino al 2007. Il presidente del prestigioso ateneo, Larry Bacow, in una lettera alla comunità universitaria afferma che le indagini interne sui rapporti col controverso finanziere coinvolto nello scandalo di abusi su minori andranno avanti per verificare seaiutò anche a ricevere donazioni da altri.Ha aggiunto che l'ateneo rifiutò una nuova donazione di Epstein nel 2008, dopo la sua condanna.