Craig Warwick rompe il silenzio : Mi avevano dato 4 ore di vita, ringrazio i donatori di sangue

L'ex naufrago de L'Isola dei famosi è stato ufficialmente dimesso dall'ospedale presso cui era stato ricoverato, per via di una trombosi. Nella nuova diretta di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso, è stato intervistato Craig Warwick, il quale ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni in collegamento da Milazzo, dopo essere stato dimesso dall'ospedale presso cui era ricoverato. Dopo almeno 20 giorni di degenza passati in ospedale, l'ex naufrago de L'Isola dei famosi ha rotto il silenzio sulla sua patologia, per via della quale ha rischiato negli ultimi giorni di perdere la vita.

Nel corso della diretta, Warwick non ha nascosto che almeno 5 mesi fa cominciava a stare male, motivo per cui si è deciso ben presto a fare delle analisi di routine. E, dagli accertamenti clinici effettuati, Warwick aveva scoperto di stare molto male, in particolare il valore della sua emoglobina era molto basso, e aveva bisogno di un'urgente trasfusione di sangue. Non appena ricoverato al pronto soccorso, all'ex naufrago erano state assicurate dai medici solo "4 ore di vita".

"Fate prevenzione, fate sempre prevenzione”, ha dichiarato in puntata Barbara d'Urso, subito dopo aver salutato Warwick in collegamento da Milazzo. La conduttrice, poi prosegue, parlando della patologia del sensitivo inglese: "Il suo intestino perdeva gocce di sangue da mesi, non si era accorto e stava morendo dissanguato".

Nel corso del suo ultimo intervento televisivo registratosi a Pomeriggio 5, Craig Warwick ha riferito che è stato colpito da una rara trombosi, per via della quale il suo intestino perdeva sangue da tempo. "Grazie soprattutto ai medici e ai donatori di sangue - ha dichiarato visibilmente emozionato e grato Warwick - mi hanno salvato la vita. Loro sono stati i miei angeli".