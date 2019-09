Colombia, Onu : sì proroga su accordo pace

Prorogato il mandato dellaincaricata di verificare l'attuazione dell'accordo di pace in Colombia. Durerà un altro anno la missione Onu per verificare l'attuazione dell'accordo di pace in. La proroga è stata votata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo rende noto il ministero degli Esteri colombiano. Il governo diha assicurato che la risoluzione ha riconosciuto i "progressi nell'attuazione dell'accordo finale" per la pace e ha invitato le parti a "continuare a lavorare insieme per affrontare le sfide del Paese nel raggiungimento di questo obiettivo".