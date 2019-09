Usa : deficit supera i mille miliardi

Il deficit di bilancio del governo federale statunitense ad agosto ha superato per la prima volta in sette anni la soglia dei, oltre cento miliardi in piu' rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per la prima volta in sette anni, il deficit di bilancio del governo federale degliad agosto ha superato la soglia dei mille miliardi (un trilione) di dollari. Si tratta di oltre 100 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il governo diha registrato un disavanzo di bilancio pari a 200 milioni di dollari. Le spese complessive sono ammontate a 428 miliardi di dollari, mentre le entrate si sono fermate a quota 228 miliardi.