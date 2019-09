Perchè si accontentano di così poco? Tutti contro il fidanzato di Miss Italia Carolina Stramare

Una storia al limite dell’assurdo diventata, con i social, pane quotidiano., come quelle che hanno raggiunto il fidanzato di Miss Italia 2019,, che è stato letteralmente preso di mira dagli haters invidiosi del suo rapporto sentimentale con la ragazza più bella d’Italia. Lui si chiama, è bruno con fisico statuario, indubbiamente un bel ragazzo: ciò nonostante in tanti, dopo aver visitato il profilodi Carolina Stramare, si sono affrettati nel far sapere a entrambi che Alessio è troppo brutto per stare con lei. «» si è chiesto qualcuno, mentre altri le hanno addirittura consigliato di mollarlo.I commenti sono scattati sotto unin cui i due fidanzati sono insieme, e lagli dedica un verso di Domenico Modugno. Al fianco dei tanti insulti però, ci sono altrettanti commenti di utenti che difendono il giovane, sottolineando il fatto che con Carolina forma una bellissima coppia.

Resta da chiedersi quando finirà questa gara all’insulto che ha invaso ormai ogni aspetto delle nostre vite, dalla politica allo sport fino, come in questo caso, al mondo dello spettacolo. Per ora Alessio si gode pace e tranquillità con la sua Carolina prima reginetta eletta unicamente grazie al voto da casa: eliminata, è poi stata ripescata dalla giuria (cosa che ha gettato qualche ombra sulla sua vittoria) e nella finale di Jesolo, trasmessa in diretta su Rai 1, volata alla conquista dello scettro, superando la siciliana Serena Petralia, e Sevmi Fernando, di Padova.

Ragazza bellissima e sensibile, Carolina Stramare ha indicato nella nonna la persona più importante della sua vita, in tanti hanno capito. Miss Italia 2019 porta con sé un grande dolore: la morte della sua mamma, avvenuta un anno fa. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me ha raccontato: “Nessuno sapeva niente perché non volevo passare per vittima. Ma, umanamente, credo sia impossibile fingere un dolore del genere”. Poi riprende: “Mia mamma era bella, aveva mille pregi che una ragazza di 17 anni a volte non apprezza. Il suo essere apprensiva era causa di litigi, ma oggi li rimpiango. I miei genitori sono separati e io vivevo con mia mamma. Io ero una valvola di sfogo per lei e lei una valvola di sfogo per me”.