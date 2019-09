Francia : Google pagherà quasi 1 miliardo di euro al fisco

Si tratta di un successo per Parigi, che ha dichiaratointroducendo dall’1 gennaio di quest’anno unanazionale che impone un’aliquota del 3% ai giganti tecnologici con un fatturato globale superiore ai 750 milioni di euro. Il colosso statunitenseha accettato di pagare alla Francia quasiper risolvere il contenzioso con il fisco di Parigi. Google ha raggiunto unda 500 milioni per chiudere un'su una presunta frode fiscale e ha firmato un secondo accordo per pagare altri 465 milioni di tasse arretrate. Nel 2015, le autorità francesi avevano aperto un'indagine per "". L'accordo firmato in tribunale a Parigi permetterà a Google di evitare il processo.